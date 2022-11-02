Шойгу: за семь лет из Арктики вывезли более 29 тысяч тонн металлолома

Глава Минобороны сообщил о продолжении устранения последствий экологического ущерба

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 29 тысяч тонн металлолома вывезено из Арктики за семь лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"В Арктической зоне продолжаем устранять последствия экологического ущерба. С 2015 года на материк вывезено более 29 тысяч тонн металлолома", - сказал Шойгу.

По его словам, на совещании будут оценены результаты проделанной работы и намечены направления ее оптимизации.