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Военное обозрение

На Украине анонсировали к концу 2022 года запуск нового беспилотника, способного лететь «тысячи километров»

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Источник изображения: topwar.ru

К концу текущего года Украина собирается запустить в эксплуатацию беспилотный летательный аппарат собственного производства. Об этом сообщил менеджер «Укроборонпрома» Олег Болдырев.

По утверждению представителя компании, беспилотник сможет лететь на «тысячи километров» и нести до 75 килограммов боевой нагрузки. Как заявил Болдырев, аппарат имеет взлётную массу более 200 кг.

К настоящему времени уже проведены первые испытания беспилотной машины. В «Укроборонпроме» уверены, что БПЛА «обязательно полетит» в самом обозримом будущем.

Вплоть до настоящего времени украинские военные использовали преимущественно БПЛА «Байрактар» турецкого производства и старые советские беспилотники Ту-143 «Рейс» и Ту-141 «Стриж», с которыми еще на первых этапах проведения специальной военной операции были связаны разные инциденты.

Например, один Ту-141 упал аж в хорватском Загребе. Также есть собственно украинские наработки, например – БПЛА «Лелека 100» разведывательного назначения, БПЛА «Фурия». Сейчас Украина озабочена созданием тяжелых ударных беспилотников, которые могли бы наносить существенный урон российским войскам.

Запуск нового украинского беспилотника еще не означает, что Украина сможет производить такие аппараты в промышленном масштабе, особенно на фоне разрушения энергетической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что под видом собственных ударных БПЛА Украина может пользоваться и поставленными из-за рубежа. В этом плане «Укроборонпром» выступит лишь ширмой.

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Страны
Украина
Продукция
Ту-143
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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