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В России раскрыли стоимость доставки грузов на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Стоимость доставки килограмма грузов на Международную космическую станцию (МКС) начинается с миллиона рублей и достигает полутора миллионов рублей. Эту информацию ТАСС раскрыл генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков.

«Доставка груза на МКС на транспортном грузовом корабле стоит от одного до полутора миллиона рублей за килограмм полезного груза. Доставка пилотируемым кораблем значительно дороже», — сказал руководитель.

Глава НИИхиммаш добавил, что высокая стоимость доставки прямо влияет на условия, предъявляемые к грузам, в частности, изготавливаемым возглавляемой им организацией. Руководитель отметил, что специалисты НИИхиммаша «постоянно борются за компактность, энергоэффективность и снижение массы оборудования».

«Несмотря на то, что маленькая гидравлическая схема аппарата может быть графически представлена буквально на листе А4, данное изделие может быть ключевым и самым ответственным звеном в системе. Соответственно, такие нюансы отражаются в том числе и на особенностях производства», — сказал Цыганков.

В октябре издание SpaceNews заметило, что убытки американской компании Boeing по программе пилотируемого космического корабля Starliner, который вместе с Crew Dragon должен стать заменой российского «Союз МС», выросли, приблизившись к 900 миллионам долларов.

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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
Проекты
МКС
Союз ПКК
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