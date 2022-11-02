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ТАСС

Медведев: лишь полная победа России на Украине является гарантией от глобального конфликта

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Юлия Зырянова/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ считает, что западные страны толкают мир к глобальной войне

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Только полная и окончательная победа России на Украине является гарантией защиты от глобального конфликта, к которому мир подталкивает Запад. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своем Telegram-канале.

"Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", - написал политик, рассуждая о том, что на самом деле означает известный тезис западных стран, звучащий как "России нельзя дать победить в войне".

Медведев предложил своим подписчикам проследить "простую формальную логику". "Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом - возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России", - констатировал он.

Медведев сделал вывод, что такой расклад является прямым поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. "И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?", - задал он риторический вопрос.

Согласно пункту 19 упомянутого Медведевым документа, условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и ее союзников, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Кроме того, 19-й пункт одним из таких условий называет агрессию против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, к чему и апеллирует Медведев в своем посте. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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