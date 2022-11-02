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Известия.ru

ВС РФ массированным ударом нарушили управление группировками ВСУ

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

В результате массированного удара 31 октября по объектам Украины существенно нарушено управление группировками вооруженных сил Украины (ВСУ) и их тыловым обеспечением. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


«Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины», — добавил он.

Помимо этого, истребительная авиация сбила украинский самолет Су-24 в Днепропетровской области. Также в воздухе сбита баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Конашенков отметил, что за сутки ВС РФ также сбили девять украинских беспилотников и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Донецка.

Днем ранее Конашенков рассказал, что российские военные нанесли новые удары по военным и энергетическим объектам Украины. По его словам, все цели были достигнуты, при ударах использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких ударах по объектам критической инфраструктуры украинской столицы и об отключении водоснабжения у 80% жителей города. Кроме того, стало известно об ударах в районах гидроэлектростанций (ГЭС): Днепровской, Днестровской и Кременчугской.


Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
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Конашенков Игорь
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