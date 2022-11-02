Посол США открыто дает указания молдавской власти, судьям и прокурорам

МВ: США напомнили Молдавии, как нужно вести себя с Россией

Американский посол Кент Дойл Логсдон "напомнил" Молдавии о необходимости беспрекословного выполнения указаний США и о том, как вести себя с Россией, пишут "Молдавские ведомости". Кишинев поспешил "взять под козырек", но ситуация с экономикой и энергобезопасностью от этого не улучшится.

"Мы надеемся, что информация, предоставленная минфином США, будет использована для привлечения к ответственности лиц, находящихся под санкциями", – заявил посол США в Молдавии Кент Д. Логсдон. По его словам, включение Влада Плахотнюка (молдавский бизнесмен, экс-председатель Демократической партии Молдавии, бывший депутат парламента. – Прим. ИноСМИ.) и Илана Шора (молдавский политик и бизнесмен. – Прим. ИноСМИ.) в санкционный список США окажет сильное негативное влияние на их деловую репутацию, и международные банки откажутся работать с такими клиентами.

В санкционный список включены девять человек и 22 организации из Республики Молдова и Российской Федерации, Плахотнюк и Шор – по обвинению в захвате и подкупе политических и экономических учреждений Молдавии. Шора также обвиняют в поддержке усилий России в подрыве демократии в Молдавии.

"Все их активы в США заморожены, и о них необходимо сообщить в минфин США, – объяснил Логсдон в эфире ProTV Chişinău. – Кроме того, им запрещен въезд в США. Мы знаем, что Плахотнюку запретили выдавать визу, теперь этот запрет касается всех. Мы надеемся, что другие страны увидят, что мы сделали, и тоже примут меры. Есть и репутационный риск для тех, кто находится под санкциями США. Например, если вы хотите вести бизнес с банком или экономическим агентом, эти субъекты не захотят работать с людьми, на которых распространяются санкции".

Американский дипломат сказал, что, хотя Шор живет в другой стране, он также пострадает от санкций: ни он, ни его жена, ни партия "Шор" не смогут проводить какие-либо сделки с американскими компаниями, заблокирована любая их деятельность в этом направлении.

Примечательно, что Логсдон отметил, что США не вмешиваются во внутреннюю политику Республики Молдова, но при этом "выразил надежду" (что в Кишиневе воспринимается как прямое указание) на то, что молдавские власти учтут решение департамента финансов США, а избиратели сделают выводы: "Надеемся, что правительство и граждане РМ рассмотрят эту информацию и примут правильные решения в зависимости от правовой базы. Если бы такое было в США, эта партия больше не могла бы существовать. Но правительство Молдавии само должно решить. Мы не можем указывать, что делать, мы лишь знаем, что это публичная информация, и надеемся, что она будет использована НПО, правительством, гражданами с тем, чтобы эти люди были привлечены к ответственности".

В санкционном списке – граждане РФ, которые якобы "действовали с целью повлиять на выборы в РМ и удержать страну в сфере влияния Москвы". Среди них – советники бывшего президента Игоря Додона.

Фактически Логсдон обнародовал приказ, который не обсуждается, причем приказ отдан также судьям и прокурорам. Ведь США вложились в реформирование суда и прокуратуры – значит, теперь могут ими руководить. "Мы пытаемся помочь Молдавии реформировать судебную систему, – сказал посол. – Мы прилагаем усилия. В контрольную комиссию входит американский судья".

И при этом Логсдон осуждает попытки ФСБ и "другой страны" повлиять на политическую ситуацию в Молдавии, "на выбор людей и на демократию". А США – это не другая страна? И разве в 2019 году не американцы напрямую вмешались в ситуацию с Плахотнюком?

"Для введения санкций против Игоря Додона и других госдеп пока собирает информацию", – сообщил посол. При этом накануне премьер Молдавии Наталья Гаврилица поторопилась объявить, что Додон якобы уже под санкциями.

Также Логсдон объявил, что "США готовятся поддержать бюджет Молдавии в рамках программы энергетической безопасности", но тут же предупредил: "Эта зима будет тяжелой". Из этого можно сделать вывод о том, что нам будут продавать только самые дорогие энергоносители. Невероятно, что при этом США возьмут на содержание страну, которую сами же делают недееспособной.

Логсдон сообщил, что в Вашингтоне рассмотрят запрос Кишинева на поставку средств обеспечения противовоздушной обороны или другой номенклатуры вооружений, если он поступит. Молдавия и Украина также могут рассчитывать на средства фонда противодействия влиянию России. "Мы не диктуем и не говорим странам, что им нужно, – оговорился посол. – Это дискуссия. Когда приходит запрос о помощи – мы его изучаем, наши эксперты изучают, что мы можем предоставить. Если придет такой запрос по какому-то оборудованию – мы постараемся его удовлетворить".

По словам Логсдона, "нейтральные страны нуждаются в армии", а вступление в НАТО – суверенное право каждого государства, однако на данный момент речь идет "лишь о конституционном нейтралитете". Посол США также призвал Кишинев в контексте безопасности помнить, что "у вас много друзей и партнеров в регионе", однако на данный момент Вашингтон "не видит признаков" угрозы военного нападения на РМ.

Кишинев оперативно отреагировал на полученные из Вашингтона указания. Сотрудник посольства РФ в Молдавии объявлен персоной нон грата, решение передано 31 октября послу РФ. Олегу Васнецову объявили, что ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре Украине увеличивают риски для Молдавии и порождают растущие угрозы для энергобезопасности страны. При этом минобороны никаких ракет на нашей территории не зафиксировало.