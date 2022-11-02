Армия Грузии готовится перейти под управление НАТО

Грузия активизирует сотрудничество с НАТО с целью подготовить свою армию к «тотальной обороне» и синхронизировать свои системы управления с натовскими аналогами. Так военные аналитики оценили поступившие из Тбилиси сообщения о новой стратегии грузинского Минобороны с учетом событий на Украине. Зачем Запад готов второй раз переоснастить и обучить армию Грузии?

В минувшее воскресенье грузинское Минобороны сообщило: Совместный центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC) завершил подготовку наблюдателей-контролеров в рамках натовской программы IOCT. Военные приняли участие в практическом этапе на учебной базе в Норио к северо-востоку от Тбилиси, где курсанты смогли организовать процесс обучения и понаблюдать за реальными подразделениями размером со взвод, сообщило агентство Regnum. Пятидневное обучение проводилось офицерами армии Литвы совместно с грузинскими инструкторами.

JTEC функционирует в рамках программ по приближению грузинской армии к натовским стандартам, которые начали активно развиваться с 2004 года с приходом к власти Михаила Саакашвили, но продолжают действовать и при нынешних грузинских властях. Так, грузинско-натовский центр JTEC был открыт уже в 2015 году на базе Национального учебного центра Минобороны Грузии "Крцаниси".

В середине прошлой недели руководство грузинского военного ведомства сообщило: армия республики будет адаптироваться к новым реалиям с учетом событий на Украине. Как заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, "главный акцент будет сделан на тотальной обороне". По его словам, учтены "опасности и риски", проявившиеся сейчас на Украине. "Мы тоже были перед лицом этих рисков. Мы осмыслили шаги, которые необходимы в конкретный момент", – пояснил министр.

Как сообщает РИА "Новости", Минобороны Грузии вместе со своими партнерами разработало три основных документа: один из них отвечает за долгосрочную стратегию, второй – среднесрочная стратегия, также существует стратегия, регулируемая действующими правовыми актами, адаптированная к текущей реальности. "Именно так можно регулировать меняющиеся угрозы, которые у нас есть", – пояснил министр обороны, отметив, что стратегия основана на тех угрозах и рисках, с которыми сегодня сталкивается Украина.

"Мы тоже столкнулись с этим риском, и наша стратегия основана на понимании этого. У Украины тоже была стратегия, построенная именно на этой угрозе.

Так что мы это хорошо поняли, а также поняли, какие шаги могут быть необходимы в конкретный момент", – добавил министр.

По его словам, военный бюджет-2023 увеличится на четверть – на 260 млн лари (более 90 млн долларов). Также министр сообщил о планах создания командования по кибербезопасности "по принципу развитых стран". Сейчас в Министерстве обороны Грузии работает Бюро кибербезопасности, созданное в феврале 2014 года.

Грузинский политолог, директор "Центра Евразии" Гулбаат Рцхиладзе напомнил: концепция тотальной обороны, которая должна быть реализована к 2030 году, впервые была анонсирована летом прошлого года. Документ готовился при стратегическом контроле со стороны Запада, в частности США, поэтому концепция будет так или иначе направлена против России.

Тотальная в данном контексте означает гражданскую и военную оборону при международном сотрудничестве. "Для эффективного осуществления тотальной обороны ответ на военную агрессию будет более интенсивным, и у противника не будет возможности осуществить оккупацию", – пояснил эксперт.

Этой же концепцией предусмотрено создание предпосылок для "непрерывного развития грузинской армии, чтобы получить мобильную силу с высокими боевыми возможностями", подчеркивает эксперт. Согласно задумке властей, военные должны эффективно противостоять вызовам, стоящим перед Грузией, и внести "существенный вклад в обеспечение глобальной безопасности".

"Эта концепция – абсолютно легитимная форма обороны и не является агрессивным планом в отношении наших соседей. Наоборот – это классический формат обороны для малых стран, чтобы отбить у нападающей стороны намерение осуществить оккупацию, или в противном случае она должна будет платить за это высокую цену", – считает Рцхиладзе.

Политолог подчеркивает, что предлагаемую концепцию нужно рассматривать в совокупности с внешней и оборонной политикой Грузии. "В соответствующих документах в качестве противника фигурирует Россия. Это единственный противник, который определен в этих документах как "страна-оккупант". Министр госбезопасности Грузии в своих докладах парламенту называет основной угрозой именно Россию, которая "нарушает права человека на оккупированных территориях", "занимается похищением людей", "фактическим передвижением границ вглубь Грузии" и тому подобным", – перечислил Рцхиладзе.

По оценке эксперта, концепцией не предусмотрено создание отрядов теробороны в каждой деревне, "потому что никто в Грузии не хочет участвовать в этом цирке и тратить на это деньги, большинство грузинского общества не хочет вовлекать страну в авантюру по типу украинской". "У нас есть проблема с грузинскими боевиками на Украине. Есть вероятность того, что в конце концов они направят оружие против грузинского руководства", – добавил Рцхиладзе.

"Заявления руководства грузинского военного ведомства говорит, прежде всего, о том, что Тбилиси рассчитывает на программу обучения НАТО, поскольку на ведение "тотальной обороны", в том числе партизанских действий, крайне важны современные, обученные инструкторы, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Если Грузия и будет менять стратегию обороны, то лишь в сторону синхронизации своей боевой системы управления с НАТО, уверен Леонков. По его мнению, фактически это подтверждает, что Тбилиси готов отдать свою армию под управление Североатлантического блока.

"Грузия по-прежнему ориентируется на блок НАТО, надеется на поставки военной техники, дополнительных нелетальных видов оружия, которые, как ей кажется, обеспечат обороноспособность. Говоря о тотальной обороне, руководство республики обращается к своим хозяевам, прежде всего, США и Великобритании. Оно намекает, что Грузия станет следующей страной, которая будет управляться блоком НАТО в случае открытого конфликта Тбилиси с Россией. Запад начал понимать, что нынешние бои на Украине, несмотря на внешние поставки и финансирование, закончатся не в его пользу. Поэтому англосаксам нужны новые "горячие точки", которые помогут истощить Россию в экономическом и военном плане. Это Абхазия и Южная Осетия", – добавил эксперт.

Рафаэль Фахрутдинов