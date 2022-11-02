Хакер "Джокер" заявил, что планы командования ВСУ раскрыты

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы "куда следует", сообщил РИА Новости украинский хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший в ДНР с Украины.

"Абсолютно все. Все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам РФ. Большой дамп [объем скаченных данных] уже передан куда следует, а я показал лишь малую часть", - сказал хакер.

"Джокер" смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA - ранее об этом он написал в своем Telegram-канале. В DELTA вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.