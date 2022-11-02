Войти
ТАСС

Деятельность военных комиссариатов полностью цифровизируют в 2023 году

140
0
0
На сборном пункте военного комиссариата
На сборном пункте военного комиссариата.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Сейчас к сети подключены 83% военных комиссариатов, сообщили в Генштабе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Все военные комиссариаты в России до конца 2023 года будут оснащены современными комплексными средствами автоматизации (КСА), позволяющими автоматизировать задачи по воинскому учету. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин на круглом столе "Цифровая трансформация военных комиссариатов" комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Для формирования единого информационного пространства органы военных комиссариатов оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, с предоставлением доступа к конфиденциальному сегменту сети передачи данных Минобороны РФ. "Доступ военных комиссариатов к каналам передачи данных предоставляется в рамках национальной программы "Цифровая экономика" РФ, в рамках данной программы военкоматам также предоставляется широкополосный доступ к сети интернет. На сегодняшний день к сети подключены 83% военных комиссариатов, с 1 января 2023 года доступ к сети будет предоставлен 100% военных комиссариатов", - отметил Побирохин.

В рамках программы военные комиссариаты будут оснащены современными КСА "Горизонт-МР". Во всех военкомах, подключенных к сети, созданы абонентские серверы и получены адреса на официальном почтовом сервере министерства обороны, за счет чего организации имеют возможность вести электронную переписку и отвечать на обращения граждан.

Для повышения информированности граждан о деятельности военных комиссариатов, на официальных интернет-порталах органов государственной власти субъектов РФ созданы разделы военных комиссариатов. После оснащения телекоммуникационным оборудованием и подключения к сети интернет военным комиссариатам предоставляется доступ к системам электронного документооборота (СЭД) Минобороны РФ и межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для работы с органами исполнительной власти.

"К концу 2022 доступ к СЭД будут иметь 100% военных комиссариатов, контракты заключены и проводятся работы. Подключение к СМЭВ будет завершено в 2023 году", - заявил Побирохин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
05.08.2020
"Отдельным категориям": какие военнослужащие получат надбавку
10.02.2017
В пику Македонскому
02.11.2016
В китайском Чжухае открывается авиакосмический салон Airshow China-2016
21.12.2015
Наш меч по-прежнему остёр
24.01.2013
Россия должна участвовать в электронной революции
04.07.2008
Новый российский истребитель Су-35 превосходит по своим характеристикам западные аналоги - компания "Сухой"
09.07.2007
«МЕЧТАЮ ПОЛЕТАТЬ НА СУ-27»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи