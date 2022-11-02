Деятельность военных комиссариатов полностью цифровизируют в 2023 году

Сейчас к сети подключены 83% военных комиссариатов, сообщили в Генштабе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Все военные комиссариаты в России до конца 2023 года будут оснащены современными комплексными средствами автоматизации (КСА), позволяющими автоматизировать задачи по воинскому учету. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин на круглом столе "Цифровая трансформация военных комиссариатов" комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Для формирования единого информационного пространства органы военных комиссариатов оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, с предоставлением доступа к конфиденциальному сегменту сети передачи данных Минобороны РФ. "Доступ военных комиссариатов к каналам передачи данных предоставляется в рамках национальной программы "Цифровая экономика" РФ, в рамках данной программы военкоматам также предоставляется широкополосный доступ к сети интернет. На сегодняшний день к сети подключены 83% военных комиссариатов, с 1 января 2023 года доступ к сети будет предоставлен 100% военных комиссариатов", - отметил Побирохин.

В рамках программы военные комиссариаты будут оснащены современными КСА "Горизонт-МР". Во всех военкомах, подключенных к сети, созданы абонентские серверы и получены адреса на официальном почтовом сервере министерства обороны, за счет чего организации имеют возможность вести электронную переписку и отвечать на обращения граждан.

Для повышения информированности граждан о деятельности военных комиссариатов, на официальных интернет-порталах органов государственной власти субъектов РФ созданы разделы военных комиссариатов. После оснащения телекоммуникационным оборудованием и подключения к сети интернет военным комиссариатам предоставляется доступ к системам электронного документооборота (СЭД) Минобороны РФ и межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для работы с органами исполнительной власти.

"К концу 2022 доступ к СЭД будут иметь 100% военных комиссариатов, контракты заключены и проводятся работы. Подключение к СМЭВ будет завершено в 2023 году", - заявил Побирохин.