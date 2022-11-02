Военнослужащим с 1 октября повысили денежное довольствие на четыре процента

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала ВС РФ с 1 октября повышены на 4%, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

"С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По гособоронзаказу заключено 98% контрактов, оставшиеся договоры есть время заключить до 1 декабря – тогда завершается работа по контрактации.

"Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации", - сказал Шойгу, подводя предварительные итоги исполнения расходов министерства обороны РФ в этом году.

По его словам, сбалансированный бюджет Минобороны позволяет решать задачи, поставленные перед Вооруженными силами.

"Обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик", - перечислил Шойгу.

В ходе сегодняшнего совещания, по словам министра, предстоит обсудить, "на что нужно обратить особое внимание, чтобы завершить финансовый год с оптимальными результатами". Другие детали мероприятия не раскрываются.