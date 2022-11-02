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ТАСС

Минобороны РФ разрабатывает комплексы тактических тренажеров

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АСУ "Андромеда-Д"
АСУ "Андромеда-Д".
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Они позволят моделировать ситуации с учетом боевого опыта и проведения тренировок, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России решает задачу по разработке комплексов тактических тренажеров, которые позволят моделировать ситуации с учетом боевого опыта и проведения тренировок, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Решается задача по разработке комплексов тактических тренажеров. Различные учебно-тренировочные средства, собранные в единую систему, позволят моделировать тактические ситуации с учетом боевого опыта и проведения комплексных тренировок", - сказал он.

Кроме того, продолжил министр, "использование электронных тренажеров, максимально приближенных к реальному образцу, будет способствовать формированию навыков владения боевой техникой, в три раза сократит расходы дорогостоящих средств огневого поражения в ходе учений".

"После испытаний данные комплексы поступят в 60 военных городков в соответствии с графиком", - отметил министр, уточнив, что до 2027 года планируется создание 68 тренажерных средств.

Сейчас, по словам Шойгу, 27 из них проходят государственные испытания, по результатам которых будет организована серийная поставка образцов. "По остальным работы продолжатся в соответствии с утвержденным графиком", - сообщил глава Минобороны, говоря о реализации концепции развития учебно-тренировочных средств Вооруженных сил РФ на период до 2027 года. 

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