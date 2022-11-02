Войти
ЦАМТО

ВВС Индии объявили тендер на покупку 200 очков ночного видения

135
0
0
Вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии
Вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии (индийский военный номер ZP5166).
Источник изображения: АО "Вертолеты России"

ЦАМТО, 1 ноября. ВВС Индии опубликовали запрос о предложениях (RFP), предусматривающий закупку 200 усовершенствованных очков ночного видения (NVG – night vision goggles) для парка вертолетов Ми-17В-5 и "Дхрув" (Dhruv).

Как сообщает газета The Tribune со ссылкой на источники в ВВС, очки должны представлять из себя прибор ночного видения (ПНВ) третьего поколения, отнесенный к категории "критически важного оборудования" для выполнения полетов в ночных условиях.

Закупка должна осуществляться только от местной компании в качестве посредника (прим.ЦАМТО: не указанно, должно ли быть предприятие местным производителем прибора или дилером иностранной компании).

Отмечается, что вертолеты Ми-17В-5, находящиеся в эксплуатации индийских ВВС, оснащены очками ночного видения российского производства, которые должны быть заменены устройствами собственной разработки. Проект поручено выполнить ремонтной базе №3 в Чандигархе. Детали оснащения ПНВ вертолетов "Дхрув" не сообщаются (прим.ЦАМТО: проект поручено выполнить также ремонтной базе №3).

ВВС Индии эксплуатирует около 150 вертолетов Ми-17В-5 средней грузоподъемности, около 100 легких вертолетов "Дхрув", а также 16 вооруженных производных "Рудра".

Согласно источникам в ВВС, первоначальная потребность в 200 ПНВ прогнозировалась из расчета, что весь парк вышеперечисленных вертолетов не будет эксплуатироваться одновременно в ночное время.

Будущие закупки будут зависеть от оперативных требований, а также от возможности адаптации ПНВ местного производства к другим типам вертолетов.

Согласно заявленным требованиям в запросе о предложениях, очки ночного видения должны быть "легкими" и эксплуатироваться при температурах от -40 до +60 град. С. Приборы должны устанавливаться на существующие шлемы типа Gallet и Shakti, используемые ВВС Индии, а также на новый универсальный шлем для пилотов вертолетов, разрабатываемый Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Dhruv
Ми-17
Ми-17В5
Компании
DRDO
Похожие новости
11.05.2016
ВВС Индии в 2016-2017 ф.г. не смогут реализовать значительную часть программ закупки ВиВТ в связи с дефицитом бюджета
21.03.2016
Русское оружие MADE IN INDIA
02.11.2015
Манохар Паррикар: Индия намерена существенно увеличить экспорт оборонной продукции
06.04.2015
Индия изменила России с Францией
11.03.2015
Бангалор с дальним прицелом
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи