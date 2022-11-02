ВВС Индии объявили тендер на покупку 200 очков ночного видения

ЦАМТО, 1 ноября. ВВС Индии опубликовали запрос о предложениях (RFP), предусматривающий закупку 200 усовершенствованных очков ночного видения (NVG – night vision goggles) для парка вертолетов Ми-17В-5 и "Дхрув" (Dhruv).

Как сообщает газета The Tribune со ссылкой на источники в ВВС, очки должны представлять из себя прибор ночного видения (ПНВ) третьего поколения, отнесенный к категории "критически важного оборудования" для выполнения полетов в ночных условиях.

Закупка должна осуществляться только от местной компании в качестве посредника (прим.ЦАМТО: не указанно, должно ли быть предприятие местным производителем прибора или дилером иностранной компании).

Отмечается, что вертолеты Ми-17В-5, находящиеся в эксплуатации индийских ВВС, оснащены очками ночного видения российского производства, которые должны быть заменены устройствами собственной разработки. Проект поручено выполнить ремонтной базе №3 в Чандигархе. Детали оснащения ПНВ вертолетов "Дхрув" не сообщаются (прим.ЦАМТО: проект поручено выполнить также ремонтной базе №3).

ВВС Индии эксплуатирует около 150 вертолетов Ми-17В-5 средней грузоподъемности, около 100 легких вертолетов "Дхрув", а также 16 вооруженных производных "Рудра".

Согласно источникам в ВВС, первоначальная потребность в 200 ПНВ прогнозировалась из расчета, что весь парк вышеперечисленных вертолетов не будет эксплуатироваться одновременно в ночное время.

Будущие закупки будут зависеть от оперативных требований, а также от возможности адаптации ПНВ местного производства к другим типам вертолетов.

Согласно заявленным требованиям в запросе о предложениях, очки ночного видения должны быть "легкими" и эксплуатироваться при температурах от -40 до +60 град. С. Приборы должны устанавливаться на существующие шлемы типа Gallet и Shakti, используемые ВВС Индии, а также на новый универсальный шлем для пилотов вертолетов, разрабатываемый Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO).