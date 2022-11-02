Elbit Systems поставит средства связи ВС Финляндии

ЦАМТО, 1 ноября. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 31 октября объявила о заключении с Министерством обороны Финляндии контракта на поставку систем радиосвязи для Сухопутных войск Финляндии.

Стоимость продажи составила около 25 млн. долл. Контракт будет выполняться в течение двух лет.

В соответствии с условиями соглашения, Elbit Systems поставит современные защищенные системы радиосвязи, которые обеспечат расширенные возможности командования и управление огнем в подразделениях тактического звена. Оборудование будет совместимо с аналоговыми системами, которые в настоящее время состоят на вооружении СВ Финляндии.

На сегодняшний день решения Elbit Systems в сфере военной радиосвязи выбраны несколькими странами Европы, в т.ч. членами НАТО, включая Швецию, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Канаду, Испанию и др.