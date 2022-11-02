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ЦАМТО

Elbit Systems поставит средства связи ВС Финляндии

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ВС Финляндии
Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник изображения: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces

ЦАМТО, 1 ноября. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 31 октября объявила о заключении с Министерством обороны Финляндии контракта на поставку систем радиосвязи для Сухопутных войск Финляндии.

Стоимость продажи составила около 25 млн. долл. Контракт будет выполняться в течение двух лет.

В соответствии с условиями соглашения, Elbit Systems поставит современные защищенные системы радиосвязи, которые обеспечат расширенные возможности командования и управление огнем в подразделениях тактического звена. Оборудование будет совместимо с аналоговыми системами, которые в настоящее время состоят на вооружении СВ Финляндии.

На сегодняшний день решения Elbit Systems в сфере военной радиосвязи выбраны несколькими странами Европы, в т.ч. членами НАТО, включая Швецию, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Канаду, Испанию и др.

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Страны
Германия
Израиль
Испания
Канада
Нидерланды
Финляндия
Швейцария
Швеция
Компании
Elbit Systems
Проекты
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