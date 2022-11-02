Пресса США: Нефтегазовая сделка Анкары с Ливией увеличивает риск греко-турецкого вооружённого конфликта

Источник изображения: topwar.ru

Нефтегазовая сделка Анкары с Ливией увеличивает риск греко-турецкого вооруженного конфликта. Это соглашение, предусматривающее совместную разведку турецкими и ливийскими специалистами месторождений нефти и газа в акватории Восточного Средиземноморья, было подписано 3 октября.

О последствиях данного шага для и без того непростых отношений между Анкарой и Афинами рассуждает обозреватель американского издания Politico.

Пресса США отмечает, что есть вероятность проведения работ компаниями из Турции и Ливии в морской акватории южнее Греции. С точки зрения Афин это неприемлемо, так как греки считают данную акваторию своей.

Источник изображения: topwar.ru

Негативная реакция греческих властей уже последовала. Глава МИД Греции Никос Дендиас уже выступил с обвинениями в адрес восточного соседа в том, что Анкара стремится к доминированию в регионе. Он считает, что ее соглашение с Ливией дестабилизирует здесь ситуацию.

Источник изображения: topwar.ru

Элемент риска добавляет и рост патриотических настроений в странах региона. Местные политики разогревают их перед выборами, которые вскоре пройдут в Греции, Турции и на острове Кипр.

Стоит отметить, что между странами Восточного Средиземноморья есть существенные разногласия по вопросу морских границ и, соответственно, прав на разработку ресурсов в акватории Средиземного моря. В данной ситуации Греция и Египет совместно выступают против турецких притязаний, которые Анкара выдвигает совместно с правительством, действующим на западе Ливии. В то же время аннулировать данное соглашение требует ливийский парламент, который управляет востоком страны и не признает легитимность правительства в Триполи.