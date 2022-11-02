В Китае заявили, что космическая станция КНР открыта для всех

Схема китайской космической станции нового поколения. В центре — модуль «Тяньхэ», справа и слева к его сферическому стыковочному отсеку пристыкованы «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Сверху — грузовой корабль «Тяньчжоу», снизу — пилотируемый «Шэньчжоу».

Она будет содействовать всеобщему развитию, отметили в Пекине

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайская космическая станция открыта для сотрудничества со всеми странами, ее задача - оказать содействие всеобщему социально-экономическому развитию. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы продолжим прилагать все возможные усилия ради исследования космоса и его мирного освоения, способствовать экономическому и социальному развитию всех стран, - сообщил он на брифинге, комментируя успешный запуск на орбиту лабораторного модуля "Мэнтянь". - Мы надеемся, что китайская космическая станция уже в ближайшее время станет домом для всего человечества".

Как уточнил официальный представитель, данный проект открыт для всех государств - членов ООН. "Запуск модуля "Мэнтянь" прошел успешно. Это новая веха в развитии китайской программы пилотируемых космических полетов, еще один важный вклад в прогресс всемирной космонавтики", - добавил он.

"Мэнтянь" - второй научно-исследовательский модуль космической станции КНР, предназначенный преимущественно для микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических проектов. Он был запущен в понедельник с космодрома Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань). Первая лаборатория "Вэньтянь", предназначенная прежде всего для биологических экспериментов, отправлена на орбиту 24 июля.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.