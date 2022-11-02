Войти
ТАСС

В Китае заявили, что космическая станция КНР открыта для всех

134
0
0
Схема китайской космической станции нового поколения
Схема китайской космической станции нового поколения. В центре — модуль «Тяньхэ», справа и слева к его сферическому стыковочному отсеку пристыкованы «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Сверху — грузовой корабль «Тяньчжоу», снизу — пилотируемый «Шэньчжоу».
Источник изображения: ©Craigboy, Wikimedia

Она будет содействовать всеобщему развитию, отметили в Пекине

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайская космическая станция открыта для сотрудничества со всеми странами, ее задача - оказать содействие всеобщему социально-экономическому развитию. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы продолжим прилагать все возможные усилия ради исследования космоса и его мирного освоения, способствовать экономическому и социальному развитию всех стран, - сообщил он на брифинге, комментируя успешный запуск на орбиту лабораторного модуля "Мэнтянь". - Мы надеемся, что китайская космическая станция уже в ближайшее время станет домом для всего человечества".

Как уточнил официальный представитель, данный проект открыт для всех государств - членов ООН. "Запуск модуля "Мэнтянь" прошел успешно. Это новая веха в развитии китайской программы пилотируемых космических полетов, еще один важный вклад в прогресс всемирной космонавтики", - добавил он.

"Мэнтянь" - второй научно-исследовательский модуль космической станции КНР, предназначенный преимущественно для микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических проектов. Он был запущен в понедельник с космодрома Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань). Первая лаборатория "Вэньтянь", предназначенная прежде всего для биологических экспериментов, отправлена на орбиту 24 июля.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
ООН
Похожие новости
06.04.2022
Во Франции предупредили о возвращении холодной войны
25.03.2022
Африка в целом сохраняет спокойствие на фоне широкого осуждения России по украинскому вопросу
22.03.2021
Вышло докладно: почему экспорт российского оружия занизили
19.03.2021
Внутреннее море – закрытое небо
27.05.2019
Трампа не испугали недавние ракетные пуски КНДР
21.02.2018
Иглы в подбрюшье США
20.06.2016
Стратегический партнер России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи