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ТАСС

США и ЕС увеличили военную помощь Молдавии

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Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил
Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил.
Источник изображения: @MDAarmy

По словам американского посла Кента Логсдона, Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации в регионе после начала специальной военной операции на Украине

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. США и ЕС, другие западные страны увеличили помощь Молдавии в военной сфере. Об этом заявил во вторник американский посол Кент Логсдон в эфире телеканала Pro TV.

"США, ЕС и другие партнеры - мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно", - сказал американский дипломат. По его словам, Вашингтон на протяжении многих лет "поддерживал Молдавию в военной сфере, предоставляя оборудование и помощь военных инструкторов". "И сейчас мы готовы рассматривать запросы молдавских властей о предоставлении военной техники, но пока таких обсуждений не было", - добавил Логсдон.

Посол также сообщил, что США внимательно следят за развитием ситуации в регионе после начала специальной военной операции на Украине, однако не видят военной угрозы Молдавии со стороны России. "Я и раньше говорил и повторю сейчас, что мы не видим ни одного признака того, что Россия планирует напасть на Молдавию. И это хорошо", - подчеркнул он. При этом Логсдон заметил, что, несмотря на отсутствие такой угрозы, "очень важно, чтобы власти Молдавии подумали о военных, их подготовке".

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления армии в связи с якобы существующей угрозой со стороны России. Для этого ЕС одобрил финансовую помощь Кишиневу в размере около €47 млн, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. Госсекретарь Минобороны Валерий Мижа сообщил, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники. В конце мая занимавшая в тот момент пост главы британского МИД Лиз Трасс заявила, что союзники по НАТО обсуждают необходимость того, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

В МИД РФ выражали сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах о приднестровском урегулировании. 

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Молдавия
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