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ТАСС

В британском МИД подтвердили, что Лондон помогает Киеву бороться с кибератаками

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

На осуществление так называемой украинской киберпрограммы из британского бюджета было выделано £6,35 млн, передает Sky News

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Британские спецслужбы играют ключевую роль в обеспечении защиты Украины от кибератак, которые якобы осуществляет Россия. Как сообщил в понедельник телеканал Sky News, с таким заявлением выступил замглавы МИД королевства Лио Дохерти.

"Нам известно об угрозе. Мы улучшили нашу подготовку и усилили собственную защиту [от киберугроз]. Поэтому у нас есть очень большой опыт в том, что касается кибернетической обороны и мы были рады поделиться им с украинскими союзниками", - сказал он в интервью Sky News, добавив, что без британской помощи хакеры могли бы нанести "весьма существенный" ущерб украинской стороне.

Отмечается, что Великобритания начала оказывать помощь украинской стороне в отражении кибератак с первых же дней специальной военной операции РФ на Украине. Украине была передана специализированная техника и программное обеспечение, кроме того британские специалисты помогают Киеву изучать и анализировать существующие киберугрозы. На осуществление так называемой украинской киберпрограммы из британского бюджета было выделано £6,35 млн ($7,3 млн по текущему курсу).

"Соединенное Королевство оказывает Украине не только военную поддержку. Мы также используем передовой британский опыт, чтобы усилить украинский потенциал в сфере киберобороны", - заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, слова которого приводит телеканал.

Телеканал указывает, что представители правительства выступили с официальными заявлениями, так как Лондон больше не считает необходимым держать свою роль в секрете.

По мнению Дохерти, тот факт, что Лондон оказывает Киеву поддержку в киберсфере, не должен быть расценен Россией как расширение британского вмешательства в конфликт. По его словам, речь идет о непрямой поддержке, в которой "нет ничего эскалационного". 

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