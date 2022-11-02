Клишас призвал собственников стратегических предприятий определиться с позицией по СВО

При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству уточнил, что не считает нужным вносить изменения в законодательство

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Топ-менеджеры и собственники стратегических и социально значимых предприятий должны четко определить свою позицию в отношении специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, но обязывать их на законодательном уровне делать это не стоит. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Так он отреагировал на сообщение о том, что бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков, который ранее сообщил об отказе от российского гражданства, удалил соответствующий пост со своей страницы в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Суета Тинькова вокруг отказа от российского гражданства еще раз подтверждает то, что все крупные собственники, особенно стратегических и социально значимых предприятий, должны четко определить свою позицию в отношении СВО", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

При этом в беседе с корреспондентом ТАСС он уточнил, что не считает нужным вносить изменения в законодательство РФ, обзывающее собственников таких предприятий публично заявлять о своей позиции. "Нет, не считаю. Это дело совести каждого и его гражданской позиции", - сказал глава конституционного комитета СФ.

По его мнению, "трудовые коллективы вправе задать этот вопрос своим менеджерам и собственникам".

В конце марта основатель TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - Олег Тиньков был включен в санкционный список Великобритании. После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли, а группа "Интеррос" стала держателем примерно 35,08% акций компании.