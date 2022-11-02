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Военные США начали следить за учетом западного оружия на Украине

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Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

ЕП: в США опасаются, что поставленное Украине оружие попадет в руки россиянам

Американские военные инспекторы прибыли на Украину, чтобы проверить, куда направляется поставленное Западом оружие, пишет "Европейська правда". Особое беспокойство в США вызывают перспективы попадания техники контрабандистам и российским войскам.

Небольшое количество американских военных недавно начало проводить инспекции на Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом. Об этом журналистам в понедельник сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге.

Чиновник не уточнил, где именно происходят инспекции или насколько близко к линии соприкосновения находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекции "близко к линии боевых действий", но уточнил, что он находится там, где позволяют условия безопасности.

По состоянию на сейчас, говорят в Пентагоне, состоялись несколько инспекций, в которых принимали участие атташе по вопросам обороны США и командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве.

Собеседник журналистов добавил, что украинская сторона демонстрирует прозрачность в вопросе распределения вооружения и способствует инспекциям.

О пребывании американских военных на Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск.

Конгрессмены давно выдвигали претензии к Белому дому из-за недостаточной прозрачности в отчетности о миллиардных расходах на военную помощь Украине. Администрация Джо Байдена неохотно рассказывала об этом из-за опасений, что это может натолкнуть контрабандистов на потенциальные методы уклонения от уплаты налогов.

Как известно, Европейская комиссия также предложила обновить правила ЕС по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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