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Известия.ru

Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Laurel Chor

Хакер из Донецкой Народной Республики (ДНР) «Джокер» взломал американскую программу управления войсками DELTA («Дельта»), которой активно пользуются вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил 1 ноября глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов.


«Чтобы было понятно, это программа, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных. Очень удобно. То, что наши спецслужбы получили к ней доступ, говорит о том, что мы теперь знаем всё о противнике и знаем всё то, что враг знает о наших силах и средствах и их размещении», — отметил Безсонов в своем Telegram-канале.

О взломе рассказал и сам хакер. Он указал на то, что ВСУ, хвастаясь предоставленными им американскими программами, «смеялись над российскими войсками за использование бумажных карт», поэтому «Джокер» решил «внести ясность».

«Пока украинцы регулярно наполняют свои базы данных в подаренные их американскими хозяевами программы, нам даже ничего выдумывать и устанавливать не надо, мы просто пользуемся их программами в режиме онлайн. Хочу обратить внимание, что всеми их программами», — отметил хакер в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что «иногда лучше пользоваться бумажными картами».

26 сентября «Известия» узнали, что «Злые русские хакеры» выложили в открытый доступ на специально созданный для этого сайт «НемеZида» сведения о более чем 1,5 тыс. украинских разведчиков. Среди обнародованных данных есть информация о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, как активно поддерживающих Украину в противостоянии с Россией, так и придерживающихся более сдержанной позиции.

Кроме того, хакеры обнародовали данные и украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО и в более 40 местах базирования подразделений СВР Украины, включая одно законспирированное учебное заведение.


Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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