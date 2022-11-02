Корабли Балтфлота провели учения с электронными пусками "Калибров" по целям "противника"

Стрельбы проходили в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) Балтийского флота "Зеленый Дол", "Советск" и "Одинцово" провели учения по нанесению удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования "Калибр" по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках учения специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей МРК выполнили электронные одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника", - рассказали в пресс-службе.

"По данным объективного контроля, в результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - отметили в пресс-службе. Стрельбы проходили в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи ракетных кораблей - носителей ракетных комплексов "Калибр-НК" также провели корабельные учения по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне во время стоянки в базе.