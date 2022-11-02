Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

Как напомнили в кабмине, помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Об этом сообщается во вторник на сайте кабмина.

"Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда, при назначении детских выплат не будут учитываться прошлые доходы мобилизованных граждан и их денежное довольствие. "Таким образом прошлые заработки родителя - зарплата, гонорары, предпринимательский доход - не будут учитываться при расчете нуждаемости. При этом, если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь - отсутствие доходов у мобилизованного гражданина не будет основанием для применения правила нулевого дохода", - пояснили в Минтруде.

В правительстве напомнили, что помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт, перечислено в сообщении.