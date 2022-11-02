В России разработана новая модификация антидронового ружья с возможностью подавления американских БПЛА

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Новая модификация противодронового ружья разработана специалистами компании "Лаборатория ППШ" (противодействие промышленному шпионажу). Новый комплекс РЭБ, получивший название ЛПД-802, разработан на основе антидронового ружья ЛПД-801, применяемого нашими войсками в зоне СВО.

Специалисты компании, изучив опыт боевого применения антидроновых комплексов ЛПД-801, разработали новую модификацию, изменив внешний вид и габариты ружья, а также улучшив его ТТХ, добавив возможность подавления спутниковых сигналов и увеличив емкость аккумулятора. В настоящее время устройство проходит все необходимые испытания.

В ЛПД-802 полностью обновлен внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, являющиеся важными факторами при эксплуатации. По сравнению с моделью ЛПД-801, изделие ЛПД-802 обладает повышенной мощностью и дополнительным помеховым диапазоном частот для подавления американских дронов

- приводит ТАСС слова представителя компании.

В начале июля этого года появились сообщения о появлении у союзных сил на Донбассе нового комплекса РЭБ для борьбы с беспилотниками. Как оказалось, в подразделения поступил антидроновые ружья ЛПД-801 для тестирования в боевых условиях. Комплекс выполнен в виде автомата с глушителем. Длина изделия – не более 970 мм, масса без батареи – 3,5 кг. Аккумулятору для удобства использования придан вид магазина от автомата. На одной зарядке комплекс способен работать до 60 минут. ЛПД-801 способен глушить каналы управления и навигационный сигнал беспилотников на дальности до 1500 метров.