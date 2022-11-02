Войти
Военное обозрение

В России разработана новая модификация антидронового ружья с возможностью подавления американских БПЛА

128
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новая модификация противодронового ружья разработана специалистами компании "Лаборатория ППШ" (противодействие промышленному шпионажу). Новый комплекс РЭБ, получивший название ЛПД-802, разработан на основе антидронового ружья ЛПД-801, применяемого нашими войсками в зоне СВО.

Специалисты компании, изучив опыт боевого применения антидроновых комплексов ЛПД-801, разработали новую модификацию, изменив внешний вид и габариты ружья, а также улучшив его ТТХ, добавив возможность подавления спутниковых сигналов и увеличив емкость аккумулятора. В настоящее время устройство проходит все необходимые испытания.

В ЛПД-802 полностью обновлен внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, являющиеся важными факторами при эксплуатации. По сравнению с моделью ЛПД-801, изделие ЛПД-802 обладает повышенной мощностью и дополнительным помеховым диапазоном частот для подавления американских дронов

- приводит ТАСС слова представителя компании.

В начале июля этого года появились сообщения о появлении у союзных сил на Донбассе нового комплекса РЭБ для борьбы с беспилотниками. Как оказалось, в подразделения поступил антидроновые ружья ЛПД-801 для тестирования в боевых условиях. Комплекс выполнен в виде автомата с глушителем. Длина изделия – не более 970 мм, масса без батареи – 3,5 кг. Аккумулятору для удобства использования придан вид магазина от автомата. На одной зарядке комплекс способен работать до 60 минут. ЛПД-801 способен глушить каналы управления и навигационный сигнал беспилотников на дальности до 1500 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.08.2021
Роботизированное судовождение. Ради чего отказываются от людей
01.09.2020
Двадцать девять лет безопасности и обороны Украины: от наследия СССР до НАТО (Defense Express, Украина)
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
07.09.2016
ВТБ и ОПК подписали соглашение о сотрудничестве
12.12.2011
Власти Ирана подали жалобу в ООН на американский беспилотник
07.04.2010
Путин нанес в американское "подбрюшье" удар на $5 млрд
04.09.2008
Генштаб изучил ошибки пятидневной войны. Российскую армию обещают оснастить новым оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи