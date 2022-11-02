Источник изображения: topwar.ru

КНР строит в космосе станцию «Тяньгун», готовясь стать первым в мире государством, единолично обладающим подобным объектом. Это момент уже близок, так как Китай приступил к завершающей стадии создания собственной космической станции.

Такое сообщение поступило от китайского агентства «Синьхуа».

СМИ КНР заявило, что вчера с космодрома Вэньчан на острове Хайнань был произведен запуск ракеты Long March 5B. У нее на борту находится последний лабораторный модуль станции «Ментянь», название которого переводится как «мечта о небе».

Источник изображения: topwar.ru

Прибыв на место, отдаленное от земной поверхности расстоянием 400 километров, он будет состыкован с двумя другими модулями – основным Tiangong и экспериментальным Wentian. После этого можно будет сказать, что строительство принадлежащей Китаю космической станции завершено. Создание данного объекта, который приобретет Т-образную форму, продолжается с апреля прошлого года. Предполагается, что станция «Тяньгун» («небесный дворец») будет готова к работе уже до конца года.

Источник изображения: topwar.ru

Ее решили строить после получения Пекином отказа от Вашингтона, когда китайские власти выразили желание участвовать в российско-американском проекте Международной космической станции (МКС).

Помимо создания собственной станции, планы Пекина по освоению космоса предполагают проведение полета пилотируемого аппарата к Луне. Китайцы рассчитывают совершить его еще в этом десятилетии.