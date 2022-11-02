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ЦАМТО

Ленинградская военно-морская база пополнится новым противодиверсионным катером проекта "Грачонок"

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Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок»
Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

ЦАМТО, 1 ноября. Ленинградская военно-морская база пополнится очередным противодиверсионным катером проекта "Грачонок", предназначенным для охраны прибрежной акватории и оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника. Это уже второй катер подобного типа.

На катере 1 ноября состоится торжественный подъем военно-морского флага, катер официально будет принят в состав ВМФ России. По решению главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова церемония подъема Андреевского флага на противодиверсионном катере пройдет в Кронштадте под руководством командира ЛенВМБ капитана 1 ранга Андрея Салошина.

В настоящее время противодиверсионный катер, построенный на Зеленодольском судостроительном заводе, имеет только бортовой номер. В дальнейшем, в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ, ему будет присвоено собственное наименование, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
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