На верфи NASSCO заложен киль экспедиционной морской базы ESB-7 "Роберт Э.Симанек"

ЦАМТО, 1 ноября. На верфи General Dynamics National Steel and Shipbuilding Co. (GD-NASSCO) в Сан-Диего 24 октября состоялась церемония закладки киля экспедиционной морской базы (ESB-7) "Роберт Э.Симанек" класса "Льюис Б.Пуллер".

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2011 года с компанией NASSCO был подписан контракт стоимостью 744,1 млн. долл. на создание рабочего проекта и постройку первых двух мобильных десантных платформ / передовых плавучих баз на позиции (MLP/AFSB). В июне 2011 года NASSCO подписала с ВМС США контракт на закупку оборудования с длительными сроками изготовления для строительства третьей платформы ("Льюис Б.Пуллер") в версии "передовой плавучей базы на позиции" (AFSB), а в июне 2014 года – для четвертого корабля AFSB, "Хершель Вуди Уильямс".

Церемония закладки киля головной платформы, (MLP-1) "Монфор Пойнт", состоялась 19 января 2012 года. В мае 2013 года она была передана ВМС США.

В 2015 году ВМС США внесли изменения в классификацию нескольких классов кораблей. Мобильные десантные платформы MLP получили обозначение "экспедиционный перегрузочный корабль-док" (Expeditionary Transfer Dock), а передовые плавучие базы на позиции AFSB – "мобильная экспедиционная база" (Expeditionary Mobile Base), а позднее – "экспедиционная морская база" (Expeditionary Sea Base).

В настоящее время на вооружении ВМС США состоят ранее построенные в двух версиях платформы (T-ESD 1) "Монфор Пойнт", (T-ESD 2) "Джон Гленн", (ESB-3) "Льюис Б.Пуллер", (ESB-4) "Хершель Вуди Уильямс" и (ESB-5) "Мигель Кит".

В августе 2019 года ВМС США заключили с General Dynamics NASSCO контракт на разработку рабочего проекта и постройку 6-й и 7-й экспедиционных морских баз. Церемония крещения (ESB-6) "Джон Л.Кэнли" состоялась в июне 2022 года. Работы над ESB-6 и ESB-7 планируется завершить в 2023 году. В августе 2022 года ВМС США заключили с GD-NASSCO контракт на разработку рабочего проекта и постройку 8-й экспедиционной морской базы.

Экспедиционные морские базы представляют собой гибкие модульные платформы, предназначенные для выполнения различных задач при поддержке военных операций, наряду с экспедиционными перегрузочными кораблями-доками, включая размещение оборудования, управление, швартовку, прием вертолетов, поддержку операций разминирования и действий ССО, обеспечение безопасности на море, операции по борьбе с пиратством, гуманитарные операции, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Они являются частью критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает развертывание сил и средств за счет заблаговременного размещения необходимого оборудования и средств поддержки.

Помимо летной палубы, платформа ESB оборудована ангаром, обеспечивающим хранение и обслуживание двух вертолетов класса MH-53E, жилыми помещениями, мастерскими и хранилищами боеприпасов для находящего на борту воинского контингента, расширенными средствами командования и боевого управления (C4I).