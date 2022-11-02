Заявление Минобороны России по поводу зернового "коридора безопасности" после теракта в Севастополе

ЦАМТО, 1 ноября. До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г.Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено, говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации.

В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашение – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива") и его реализация осуществлялись при посредничестве генерального секретаря ООН А.Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию.

Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации".