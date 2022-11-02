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ТАСС

WP: в Республиканской партии США усиливается раскол по вопросу помощи Украине

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Лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти
Лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

По данным газеты, на минувшей неделе группа законодателей-республиканцев выступила против предложения демократов отправить Киеву средства, получаемые в результате конфискации российских активов

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Разногласия относительно того, стоит ли продолжать предоставлять Украине различную помощь усиливаются в Республиканской партии США. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.

Издание указывает, что трения в партии наметились на фоне высказывания лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

По данным газеты, за последние несколько недель "оппозиция или скептицизм" относительно отправки "американских денег на Украину" усилились среди членов Республиканской партии. "В рядах республиканцев образовался редкий раскол, который может перерасти в борьбу более открытого характера, если они получат большинство в Конгрессе (по итогам ноябрьских выборов - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении газеты.

Издание пишет, что на минувшей неделе группа законодателей-республиканцев выступила против предложения демократов отправить Украине средства, получаемые в результате конфискации российских активов. Большинство республиканцев считают, что эти деньги лучше потратить на решение проблем самих США. Также есть в рядах партии и крайне правые политики, которые "повторяют похвалы [бывшего президента США Дональда] Трампа в адрес президента России Владимира Путина" и призывают прекратить помощь Украине вовсе.

Кроме того, среди республиканцев есть много "ястребов старой закалки", которые обещают продолжать оказывать помощь Киеву после промежуточных выборов в Конгресс, а в некоторых случаях призывают администрацию помогать Киеву еще больше.

По оценке газеты, раскол в рядах республиканцев представляет проблему для президента США Джо Байдена, который старается сплотить коалицию западных стран, поддерживающих Украину. Представители Демократической партии и некоторые республиканцы считают, что скептицизм относительно помощи Киеву отчасти связан с желанием Республиканской партии быть в оппозиции к Байдену. "Существует элемент враждебности со стороны республиканцев к Украине, который проистекает из их ненависти к Джо Байдену. Сначала республиканцы были готовы поддерживать Украину, но поскольку Джо Байден добился большего успеха в защите Украине и его идентичность все больше связана с защитой Украины, это вызывает враждебность со стороны республиканцев, поскольку они не могут смириться с тем, чтобы быть на одной стороне с Джо Байденом по какому-либо вопросу", - сказал сенатор-демократ Крис Мерфи, слова которого приводит издание. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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