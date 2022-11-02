В 2023 году начнутся испытания российского морского робота для инспекции и патрулирования трубопроводов

ЦАМТО, 1 ноября. Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории Каспийского моря.

Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Роботизированная платформа с автономностью плавания до 12 месяцев предназначена для эксплуатации в различных погодных условиях и является носителем беспилотников и подводных роботов. Проект реализуется Астраханским государственным университетом и компаниями-участниками НТИ: "НТК "Морские роботизированные системы" и Droneshub.

"Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря", – сообщили "РИА Новости" в НТИ.

Основатель и генеральный директор компании Droneshub, разработчика ПО для робототехники, Максим Томских рассказал агентству, что компания разработала для робота управляющий комплекс, который позволяет роботу двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Помимо прочего, он предназначен и для подводной археологии.

"Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в 2023 году. Следующим шагом станут испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути", – добавил М.Томских.