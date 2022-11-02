Производитель турецкого ОБТ Altay снова испытывает проблемы с двигателями для первой партии танков

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Турецкий основной боевой танк Altay снова столкнулся с трудностями, поставка первых серийных танков может не состояться по причине отсутствия двигателей и трансмиссии. Об этом сообщает американское издание Defense News со ссылкой на источник.

Турецко-катарская компания BMC, получившая контракт на производство танка Altay, обещает поставить два первых серийных танка в 2023 году, после чего выйти на график строительства до восьми боевых машин в месяц в рамках постройки начальной партии на 100 единиц ОБТ. Вся первая партия должна получить двигатели и трансмиссию южнокорейского производства, но возникли какие-то очередные трудности.

По информации источника из Южной Кореи, программа реализации предварительного договора на поставку силовых установок стоит на месте и не продвигается. В то же время в Турции заявляют о продолжающихся переговорах с двумя южнокорейскими компаниями о поставке партии двигателей и трансмиссий для 50 - 100 танков первой партии. В октябре прошлого года сообщалось, что представители Турции вели переговоры с южнокорейскими компаниями Doosan Infracore Co. и S&T Dynamics Co. на поставку двигателя и трансмиссии и вроде бы было подписано соглашение.

В дальнейшем Altay должен получить отечественную силовую установку, разработка которой ведется. Изначально же танк планировалось оснащать немецким дизельным двигателем MTU MT883, но Германия запретила поставки из-за введенного против Турции эмбарго.

Соглашение о проектировании танка Altay было заключено в 2007 году, первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле, в 2018 году был завершен процесс разработки и испытаний танка, после чего было объявлено о начале его производства.

Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы. 120-мм гладкоствольная пушка является копией разработки Rheinmetall, гидропневматическая подвеска южнокорейская.