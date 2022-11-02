Итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи: необходимо готовить мирный договор

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31 октября в Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров Российской Федерации, Азербайджана и Армении. В ней участвовали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как и следовало ожидать, встреча была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Закавказье и скорейшего мирного разрешения конфликта между Баку и Ереваном.

Как отметил президент России Владимир Путин по итогам встречи, она «создала хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей» по ряду принципиальных вопросов. Главной целью встречи российский президент назвал обеспечение всех договоренностей, которые были достигнуты ранее – в 2020 и 2021 годах.

На небольшой пресс-конференции, последовавшей за встречей, Путин не стал особенно распространяться о том, что обсуждал с Алиевым и Пашиняном. Он подтвердил, что в регионе будет сохранено присутствие российского миротворческого контингента, но о возможности продления сроков его размещения до 20 лет, как просил Пашинян, ответил, что этот вопрос тоже обсуждался.

В совместном заявлении по итогам встречи, подписанном Путиным, Алиевым и Пашиняном, важность присутствия миротворческого контингента из России была подчеркнута. Также отмечена необходимость подготовки к заключению мирного договора.

Стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения и обсуждать все вопросы на основе взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о поддержке российского подхода к урегулированию проблемы Нагорного Карабаха. Он также выразил заинтересованность Еревана в разблокировке региональных коммуникаций. Азербайджанский президент Ильхам Алиев также подтвердил миролюбивый настрой, назвав Карабахский конфликт «уже историей», и отметив, что он закончился два года назад.

В то же время, ряд поднятых вопросов вызвал неоднозначные оценки. Так, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде прокомментировал возможность продления срока присутствия российских миротворцев. По мнению эксперта, Азербайджан не будет это даже рассматривать, поскольку Карабах в Баку видят азербайджанским и Пашинян не может приглашать туда миротворцев.

Мирный договор, без сомнения, будет выгоден прежде всего Азербайджану, так как поставит точку в Карабахском вопросе. Многое зависит от того, на какие уступки Баку будет готова пойти Армения.

Сейчас Ереван находится в, мягко говоря, не самом лучшем положении, и ему придется, так или иначе, идти на уступки Баку. Собственно, и Путин пытается сделать так, чтобы интересы армянской стороны не были полностью ущемлены в процессе заключения мирного договора с Азербайджаном. Но, как ранее уже отмечал президент России в ходе Валдайского форума, Москва в любом случае поддержит все те решения, которые в этом отношении готов принять армянский народ, если они касаются мира и урегулирования конфликта в Закавказье.