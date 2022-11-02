DARPA испытает необитаемый корабль в 2024 году.

Согласно профильным зарубежным публикациям, Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в августе 2022 года сообщило в планах приступить к испытаниям первого корабля без экипажа (No Manning Required Ship, NOMARS) в конце 2024 года.

Первое изделие по программе NOMARS, Defiant, станет первым в своем роде 210-тонным средним безэкипажным надводным судном (Medium Unmanned Surface Vehicle, MUSV). Целью его разработки является максимизация производительности, надежности и эффективности обслуживания при одновременном сохранении способности нести значительную полезную нагрузку на тактически полезных дальностях.

Руководитель программы DARPA Грегори АВИКОЛА (Gregory Avicola) на вопрос о сроках создания головного MUSV ответил, что агентство не будет указывать точные сроки. Однако, он добавил, что ожидаемые испытания судна начнутся в конце 2024 года.

Следует отметить, что командование ВМС США рассматривает большие и средние безэкипажные надводные суда (USV), как важную часть будущего необитаемого флота, увеличивающую численность сил и пригодного для совместных действий с традиционными большими и малыми надводными кораблями, эсминцами и фрегатами. С этой целью в военно-морском секторе США предпринимаются усилия по разработке и испытанию все более крупных платформ.

Строительство, тестирование и демонстрация судна по проекту NOMARS составляют вторую фазу программы, в рамках которой уже выбраны результату работы компании Serco (Австралия). Согласно DARPA, во время первой фазы NOMARS компания Serco разработала набор инструментов проектирования (Design Space Exploration, DSX) для оценки конструкции корабля на соответствие «разнообразному» набору характеристик и объективных ограничений.

Компания использовала инструменты DSX для создания коллекции конструкций судов водоизмещением от 170 до 270 тонн, которые затем были доработаны в одну итерацию для предварительного рассмотрения проекта. На втором этапе планируется доработать дизайн Defiant, построить судно, а затем провести ряд испытаний в преддверии трехмесячного демонстрационного мероприятия в море.

Serco использовала специальные инструменты для разработки окончательной концепции NOMARS

Для реализации своих наработок Serco сотрудничает с компаниями Beier Integrated Systems, Caterpillar, DRS Naval Power Systems, Ice Floe, Metron, Submergence Group и Thrustmaster из Техаса.

По словам Г.Авиколы: «Цель состоит в том, чтобы провести в море демонстрацию надежности и ремонтопригодности принципов проектирования NOMARS. Мы надеемся, что эти уроки послужат основой для будущих проектов USV и того, как их можно использовать в качестве активов флота».

Программа NOMARS придерживается строгого подхода к проектированию судов, одно из требований которого заключается в том, что человек никогда не должен попадать на борт судна, пока оно находится в море. В DARPA заявили, что устранение «всех ограничений и требований», связанных с операторами-людьми, позволило создать новые конфигурации и возможности судов, которые никогда не рассматривались для платформ с экипажем или опционально с экипажем.

Указанный фундаментальный принцип NOMARS направлен на то, чтобы раздвинуть границы надежности изделия, поскольку на борту нет никого, кто мог бы его обслуживать. В результате потребовались новые подходы к выработке энергии, движению, составу механизмов и схемам управления, чтобы обеспечить непрерывное функционирование платформы во время плавания в различных условиях окружающей среды и атмосферы.

Программа NOMARS придерживается философии, известной как «постепенная деградация», при которой отдельному оборудованию разрешается со временем выходить из строя, имея достаточное резервирование на системном уровне, чтобы по-прежнему соответствовать требованиям на скоростях не менее 15 км/ч после года в море. Согласно DARPA, основные компоненты системы выбранной конструкции являются модульными, что позволяет проводить ремонт по всему миру с использованием оборудования, доступного на типичных верфях для яхт.

По мнению представителей агентства, эта философия технического обслуживания способствует быстрому обновлению и позволяет судам проводить большую часть своего срока службы в море, выполняя миссии. Сверхнадежность достигается за счет интеграции распределенной гибридной генерации энергии, съемных движителей и аккумуляторов большой емкости.

По материалам ресурса shephardmedia.com