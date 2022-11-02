В Белоруссии действуют два совместных с Россией центра подготовки военнослужащих

Еще один комплекс работает на территории РФ

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Два совместных с Россией центра подготовки военнослужащих действуют на территории Белоруссии. Об этом во вторник сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны республики Валерий Ревенко.

"Соответствующим указом президент РБ (Республики Беларусь) одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки. В настоящее время два из них готовят военнослужащих на территории РБ (ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии) и один - на территории РФ", - написал Ревенко в своем Twitter.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Документ наделяет Минобороны республики правом проведения переговоров и подписания соглашения в пределах одобренного проекта.