В МИД РФ ответили Столтенбергу на слова о роли России в Арктике

Посол РФ Корчунов: генсек НАТО Столтенберг пытается сформировать из России образ врага
МОСКВА, 1 ноября/ Радио Sputnik. Своими заявлениями о роли России в Арктике генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается сформировать из Москвы образ врага, считает посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее генсек Североатлантического альянса заявил о росте присутствия России на Крайнем Севере, что, по его словам, "имеет значение" для безопасности НАТО.
Он напомнил, что в Арктике намного больше военных баз альянса, нежели российских. Кроме того, Россия воздерживается от совместных учений в регионе, подчеркнул Корчунов.
При этом военная деятельность в высоких широтах перерастает в международную, отметил посол.
Ранее радио Sputnik сообщало, что в МИД ответили на слова советника Госдепа о работе Арктического совета без РФ.