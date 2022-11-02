В МИД РФ ответили Столтенбергу на слова о роли России в Арктике

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике, старшее должностное лицо в Арктическом совете Николай Корчунов.

Посол РФ Корчунов: генсек НАТО Столтенберг пытается сформировать из России образ врага

МОСКВА, 1 ноября/ Радио Sputnik. Своими заявлениями о роли России в Арктике генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается сформировать из Москвы образ врага, считает посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил о росте присутствия России на Крайнем Севере, что, по его словам, "имеет значение" для безопасности НАТО.

"С озабоченностью воспринимаем эти заявления. Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице РФ", – сказал РИА Новости дипломат.

Он напомнил, что в Арктике намного больше военных баз альянса, нежели российских. Кроме того, Россия воздерживается от совместных учений в регионе, подчеркнул Корчунов.

При этом военная деятельность в высоких широтах перерастает в международную, отметил посол.

"НАТО затягивает все больше стран в высокие широты. Многие страны вообще не имеют арктических компетенций. Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов, появления конфликтных ситуаций. Все это не может не вызывать у нас озабоченность", – заключил дипломат.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в МИД ответили на слова советника Госдепа о работе Арктического совета без РФ.