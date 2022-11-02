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РИА Новости

В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине

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Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

На видео, опубликованном в его Telegram-канале, Кожемяко рассказал, что сейчас у военнослужащих есть необходимость в приборах ночного и дневного видения, квадрокоптерах с тепловизорами и с простым видеонаблюдением, беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.

"Мы сейчас разрабатываем механизмы, по которым мы сами здесь в крае будем выпускать беспилотные летательные аппараты и будем формировать поставки – не просто закупки, а произведенные именно в Приморском крае. Это кооперация предприятий, некоторых наших заводов, которые в том числе выпускают двигатели, композитные материалы. Электронные компоненты мы тоже находим среди российских предприятий", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что в Приморье будет вестись сборка, которая будет на 55% состоять из комплектов, производимых на территории Приморского края.

В своем Telegram-канале Кожемяко также написал, что студенты местных вузов уже делают такие аппараты, к концу месяца построят 100 штук.

"А сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъёмности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам", - добавил он.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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