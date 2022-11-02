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Военное обозрение

Армия США рассматривает варианты обновления своего стрелкового оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Киевский националистический режим, регулярно получающий НАТОвское вооружение для обстрелов российских регионов, сосредоточил внимание на беспилотниках, артиллерии, тактических бронированных машинах и других платформах и системах. Однако, стрелковое оружие по-прежнему играет очень большую роль в бою. В рамках военного спонсирования украинских боевиков американская армия негласно находится в процессе оценки и развертывания целого ряда нового стрелкового оружия и связанных с ним технологий.

У любой армии есть несколько приоритетов в области характеристик стрелкового оружия, сказал полковник Скотт Мадор, армейский директор по вооружению солдат. По его словам, они включают в себя разработку оружия для поражения целей в укрытии, обеспечение связи между средствами обеспечения стрельбы и оружием, производство эффективных глушителей, не требующих обширного обслуживания в полевых условиях, уменьшение размера и веса оружия и устранение токсичных паров.

Многие продукты находятся в стадии производства и тестирования. Другие находятся на более ранних этапах развития. Например, армия проводит 36-месячное исследование конфигурации вооружения и боеприпасов взвода, чтобы оценить будущие потребности и варианты средних пулеметов

— сказал полковник Мадор на конференции по возможностям будущих вооруженных сил Американской Национальной оборонной промышленной ассоциации.

По словам Маркуса Фармера, начальника отдела по поражающей способности оружия, в ходе исследований будут определены такие варианты, как улучшение существующего M240, переход на новый калибр или разработка совершенно нового оружия для замены M240. Исследование продлится до конца 2023 финансового года, а предварительные результаты ожидаются во втором квартале 2023-го.

Одним из рассматриваемых видов оружия на ранних этапах развертывания является стрелковые комплексы следующего поколения. Ранее в этом году армия выбрала винтовку Sig Sauer XM5 и автоматическую винтовку XM250 вместе с системой управления огнем Vortex Optics XM157 для групп ближнего боя.

По словам Фармера, одним из главных приоритетов в области стрелкового оружия является разработка высокоточной гранатометной системы: оружия для поражения сил противника, прячущихся за стенами, транспортными средствами или зданиями.

Модернизация минометов также ведется с целью обеспечения мощной огневой мощи при начале десантно-штурмовых и воздушно-десантных операций. Нынешний основной миномет армии США обеспечивает дальность действия и летальность, но не мобильность и живучесть против трехминутной контрбатарейной атаки противника.

На этом фоне прошли сообщения о том, что армия США заинтересована в закупке крупной партии автоматов АК-74. При всём разнообразии проектов, получается, что надёжность оружия и его безотказность в бою играют далеко не последнюю роль в армии противника.

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США
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
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