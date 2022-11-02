НИИхиммаш объявил о разработке концепции моющего устройства для использования в космосе

Создание устройства находится в начальной стадии, отметил генеральный директор института Александр Цыганков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) разработали концепцию моющего устройства, которое позволит проводить гигиенические процедуры в космосе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор института Александр Цыганков.

Создание устройства находится в начальной стадии и проводится в инициативном порядке. "Концепция устройства для помывки в условиях невесомости у нас уже есть. Детали по реализации идеи на данном этапе третьим лицам пока не демонстрируются", - заявил он.

Ранее в институте сообщали, что изготовление прототипов узлов системы регенерации завершено, проводятся конструкторско-доводочные испытания макетов. Проведение опытно-конструкторских работ по разработке устройства для гигиенических процедур в космосе станет возможным в случае выделения финансирования заказчиком.

Системами для принятия душа были оборудованы станции "Салют", а также "Мир". Оборудование было сложным и неэффективным.

Специалисты НИИхиммаш разработали несколько типов стиральной машины для применения в условиях невесомости, которые позволят отказаться от утилизации одежды после использования космонавтами на борту Международной космической станции, заявил Цыганков.

"Стиральная машина космонавтам, безусловно, нужна. По предварительной оценке, за год по количеству одежды набирается суммарно один грузовой корабль. Утилизация одежды - это выброшенные деньги. Данная задача пока не решена ни у россиян, ни у представителей других стран, участвующих в проекте МКС", - рассказал Цыганков.

Он отметил, что специалисты НИИхиммаш уже разработали несколько типов космической стиральной машины с различным принципом действия. Подробности ученые не разглашают. В институте также сообщили, что полноценная разработка прибора будет возможна при достаточном финансировании и привлечении заказчика в лице РКК "Энергия".

НИИхиммаш является ведущим научно-техническим центром России по созданию инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, а также разработке оборудования для химической, нефтехимической, микробиологической, пищевой промышленности и охраны окружающей среды.

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