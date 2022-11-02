Войти
ТАСС

В "Севмаше" сравнили объем загрузки завода с советским периодом

134
0
0
Субмарина проекта 955 «Борей» на «Севмаше»
Субмарина проекта 955 «Борей» на «Севмаше».
Источник изображения: flotprom.ru

Предприятие за 10 лет построило для Военно-морского флота России девять кораблей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) за 10 лет построило для Военно-морского флота (ВМФ) РФ девять кораблей. Такой объем загрузки завода сопоставим с советским периодом. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

"У предприятия серьезная кораблестроительная программа. Объем загрузки вполне сравним с советским периодом. Задачи стоят огромные, тем не менее они по плечу коллективу, в профессионализме которого я уверен. Я вижу, что кораблестроители любят и знают свое дело", - заявил глава судостроительной верфи.

Будниченко подчеркнул, что за 10 лет ВМФ переданы девять кораблей. В цехах строится группировка ракетоносцев модернизированных проектов "Ясень-М" и "Борей-А", проводится модернизация корабля проекта 11442М. "Такого количества кораблей за один год мы не сдавали много лет", - сказал глава предприятия, напомнив, что только в 2021 году флоту передали сразу три атомных подводных крейсера: "Казань", "Новосибирск" и "Князь Олег".

Также, по его словам, на "Севмаше" выполнена закладка двух стратегических атомных ракетоносцев проектов 955А "Борей-А": "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". По информации пресс-службы предприятия, за свою историю "Севмаш" передал Военно-морскому флоту страны 137 атомоходов, 40 дизельных подлодок и 45 надводных кораблей.

Будниченко возглавил предприятие 10 лет назад. Совет директоров АО "ПО "Севмаш" на заседании, которое состоялось в Санкт-Петербурге 28 октября, продлил полномочия генерального директора "Севмаша" еще на пять лет. Председатель совета директоров Владимир Королев отметил эффективное и динамичное развитие предприятия под руководством Будниченко.

Полный текст статьи будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
955 Борей
Похожие новости
04.10.2021
Секретный "Ленинский комсомол". Топ-10 неизвестных фактов о первой атомной подлодке России
22.01.2021
Новое оружие стимулирует масштабную модернизацию флота
13.01.2021
Контракт еще на два атомных подводных ракетных крейсера «Борей-А»
23.12.2019
"Здесь построено больше половины всего атомного флота нашей страны". Чем знаменит "Севмаш"
23.12.2016
"Головной корабль проекта "Борей-А" будет выведен из цеха в 2017 году"
01.08.2016
Судостроительное предприятие "Севмаш". Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 02:32
  • 36733
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи