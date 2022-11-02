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ТАСС

В "Севмаше" сообщили об испытаниях многоцелевой атомной подлодки "Красноярск"

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Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Также гендиректор предприятия Михаил Будниченко рассказал о завершении в 2022 году испытаний атомной подлодки проекта 09852 "Белгород"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М "Красноярск" проходит испытания в море. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.

"В текущем году завершены испытания исследовательской атомной подлодки проекта 09852 "Белгород", которая уже передана заказчику. Готовится к передаче атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Генералиссимус Суворов", идут испытания в море многоцелевой атомной подлодки проекта 885М "Красноярск", - сказал он.

27 июня источник ТАСС сообщил, что АПЛ "Красноярск" впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

"Красноярск" - вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М ("Ясень-М"). Подлодка была заложена в 2014 году, спущена на воду 30 июля 2021 года. АПЛ проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головная субмарина проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая 2021 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

28 октября Совет директоров АО "ПО "Севмаш" на заседании, которое состоялось в Санкт-Петербурге, продлил полномочия генерального директора предприятия Будниченко еще на пять лет. Председатель Совета директоров Владимир Королев отметил эффективное и динамичное развитие предприятия под его руководством. Будниченко возглавляет судоверфь уже 10 лет.

Полный текст статьи про судоверфь "Севмаш" читайте на сайте ТАСС в 10:00 мск. 

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