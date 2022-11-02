Модернизированные танки М55S из Словении отправлены украинским неонацистам

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Словения отправила вооруженным формированиям киевского режима партию своих танков М55S. В Сети появились видеокадры, демонстрирующие переброску этой техники железнодорожным транспортом. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

По всей видимости, съемки проводились где-то за рубежами Украины. Сами боевые машины были плотно укрыты водонепроницаемыми накидками и только у одного видны характерные для "пятьдесят пятых" опорные катки.

Кроме платформ с неустановленным количеством техники можно также видеть грузовые вагоны, по всей видимости, с запасными частями или боеприпасами.

Как предполагается, вначале танки попадут в Польшу или одно из государств Прибалтики, где командированные экипажи займутся их освоением. В лучшем случае, на линии боевого соприкосновения эти "подарки" окажутся в конце года.

М55S являются модернизацией появившихся в конце 50-х годов советских Т-55. На них вместо 100-мм пушки Д-10Т2С теперь установлено 105-мм британское орудие L7A1.

Применены новые многоканальные прицелы, современные радиостанции, средства тушения возникающих внутри корпуса пожаров и др.

Имеется динамическая защита израильского производства. Доработке подверглась ходовая часть. Мощность двигателя теперь составляет 600 л.с. Всего должно быть переброшено 28 танков.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Ранее Словения уже отправила в эту горячую точку 28 боевых машин пехоты М80А, часть из них уже уничтожено в ходе последних боев.

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