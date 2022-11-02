В России проходит испытания ружье-антидрон с возможностью подавления американских БЛА

В БЛА ЛПД-802 полностью обновлен внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, отметили в "Лаборатории ППШ"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Лаборатория ППШ" разработала новую модификацию ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802 с возможностью подавления американских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Как рассказали ТАСС в компании, в настоящее время устройство проходит испытания.

"В настоящее время подавитель БЛА ЛПД-802 проходит все необходимые испытания. В ЛПД-802 полностью обновлен внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, являющиеся важными факторами при эксплуатации. По сравнению с моделью ЛПД-801, изделие ЛПД-802 обладает повышенной мощностью и дополнительным помеховым диапазоном частот для подавления американских дронов", - сообщили в компании.

Там добавили, что в новом ружье РЭБ модифицировано подавление каналов спутниковых навигационных систем и увеличена емкость аккумулятора, за счет чего выросло время работы устройства.

Впервые ружье-подавитель беспилотников ЛПД-801 продемонстрировали на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2021. Оно способно направленно глушить каналы управления и навигационный сигнал беспилотников, в том числе блокировать сигналы Wi-Fi, Bluetooth, спутниковых систем GPS, Galileo, ГЛОНАСС и пресекать несанкционированную передачу данных. Может работать в ручном и автоматическом режимах.

Аппарат выполнен в компоновке обычного магазинного карабина, где антенна выглядит как ствол, а на месте магазина - сменный аккумулятор (работает около 60 минут). По данным разработчиков, ружье способно подавлять БЛА на расстоянии до 1,5 км, масса составляет всего 3,5 кг (сопоставимо с массой обычного автомата Калашникова - прим. ТАСС). Максимальная мощность излучения, которое воздействует на электронную аппаратуру БЛА, не превышает 10 Вт.

В июле ТАСС сообщал, что ружье ЛПД-801 использовалось в спецоперации на Украине против применяемых ВСУ малоразмерных беспилотников.