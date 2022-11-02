Источник: российские снайперы испытают в спецоперации новую винтовку

Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине.

Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную винтовку натовского калибра

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках специальной военной операции, заявил РИА Новости информированный источник.

Ранее основатель производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявлял в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 х 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в спецоперации.

"В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win (7,62 х 51). Снайперы "обстреляют" ее как на полигонах, так и опробуют в реальных боевых условиях", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что по итогам боевой эксплуатации снайперами "самозарядки" будет принято решение о старте ее серийного производства. По его словам, при позитивном результате речь может идти об установочной партии из 100 единиц.