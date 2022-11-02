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В США описали способность российского Су-57 быстро принимать решения в бою

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Пуск ракеты Х-59МК2 с самолета Су-57
Пуск ракеты Х-59МК2 с самолета Су-57.
Источник изображения: militarywatchmagazine.com

Военный эксперт из США Питер Сучиу в статье для 19FortyFive описал способность российского истребителя пятого поколения Су-57 быстро принимать решения в бою. По его словам, это делается благодаря бортовому компьютеру, выполняющему роль второго пилота.

Сучиу назвал одной из примечательных особенностей Су-57 технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолета и предоставлять важную информацию.

Специалист пишет, что ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения. Их оснастят высокопроизводительными защищенными процессорами, которые превратят их в летающий центр обработки информации и позволят пилоту молниеносно принимать решения.

«В будущем искусственный интеллект будет играть еще более активную роль, чтобы улучшить выживаемость и расширить возможности при выполнении задачи», — заключил Сучиу.

Ранее обозреватель Калеб Ларсон заявил, что российский истребитель четвертого поколения Су-27, появившийся почти 40 лет назад, до сих пор не перестает быть актуальным. По его мнению, истребитель Су-27 будет сохранять актуальность в конфликтах против противников, которые не располагают современными самолетами пятого поколения и развитыми системами противовоздушной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
ИТ
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