Sabah: боеприпасы Запада закончатся через несколько недель, Украина останется ни с чем

Ради своих низменных интересов Запад бросил Украину в огонь конфликта и обрек ее на хаос, пишет Sabah. "Арсенал демократии" НАТО истощен, боеприпасы закончатся через несколько недель. А запасы оружия России позволят ей воевать еще долго. Шаг за шагом США и ЕС движутся к военному разгрому, уверен автор.

Берджан Тутар

Стратегия хаоса, которую американская администрация реализует на Украине ради своих низких интересов, доведя ее до военной стадии под названием "борьба между демократиями и автократиями", шаг за шагом движется к новому разгрому.

Так, уже на девятом месяце военного конфликта "арсеналы демократии" западных стран оказались на грани краха. В этом контексте Россия, располагающая оборонным бюджетом в 70 миллиардов долларов и в одиночку воюющая против блока США, стран ЕС и Великобритании, которые тратят на свою оборону 800 миллиардов долларов, 200 миллиардов евро и 70 миллиардов долларов соответственно, демонстрирует могущество во всех отношениях.

Между тем Запад уже сейчас не в состоянии обеспечить требуемым оружием и боеприпасами 250 тысяч украинских военнослужащих и 400 тысяч добровольцев. Мы видим, что Россия, которая накануне приняла решение отправить на Украину еще 218 тысяч солдат вдобавок к ныне находящимся в этой стране 200 тысячам военных, не испытывает никаких проблем с логистикой.

По мнению западных аналитиков, боеприпасов США и Великобритании осталось на несколько недель, тогда как у России есть запасы оружия, которые позволят в случае необходимости воевать годами.

Таким образом, по истечении восьми месяцев конфликта становится понятно, что США и их западные союзники не обладают военно-промышленным потенциалом для ведения затяжного военного конфликта.

Видимо, поэтому военные эксперты обращают внимание на тот факт, что годовой объем производства артиллерийских боеприпасов в США покроет военные потребности Украины лишь на 10-14 дней. Эксперты призывают: "Если США хотят затягивания украинского конфликта, они сначала должны перестроить с нуля свою военно-промышленную структуру".

Та же проблема касается переносных противотанковых ракетных комплексов с лазерным наведением "Джавелин" (Javelin) и переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер" (Stinger). За прошедшие восемь месяцев США отправили на Украину семь тысяч "Джавелинов", что соответствует третьей части их запасов. Однако компания "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) может производить только 2,1 тысячи "Джавелинов" в год.

Согласно официальным заявлениям, Украина использует 500 "Джавелинов" в день. А по поводу "Стингеров" отмечается, что из-за эмбарго на редкоземельные металлы, поставляемые из Китая, а также в силу некоторых других трудностей, таких как отсутствие необходимых деталей, производство ракетных комплексов "Стингер" не завершится до 2026 года.

Аналогичная картина характерна и для баллистических и крылатых ракет. Россия за время военного конфликта запустила порядка 2,1 тысячи ракет. США с начала боевых действий отправили Украине 100 ракет PRISM, 500 ракет JASSM и 60 ракет "Томагавк" (Tomahawk). Другими словами, Россия использовала в четыре раза больше ракет, чем США поставили Украине. В то время как ракетные запасы США истощаются, российские запасы все еще полны.

Кроме того, Россия производит баллистические ракеты с 2015 года. Так что речь идет о ракетном запасе, который формировался на протяжении семи лет. Россия имеет на складах более четырех тысяч крылатых и баллистических ракет. Более того, несмотря на санкции, Россия может увеличить эти производственные мощности.

В ходе украинского военного конфликта наряду с недостаточностью западного арсенала мы также видим кризисы в цепочках поставок. В производстве всевозможных боеприпасов, требующих трудоемкой работы, Россия находится в гораздо более выгодном положении, чем Запад.

Однако, если США перестроят военно-промышленный комплекс для поставок необходимых боеприпасов, тогда в дело вступит китайский фактор. А с включением Китая в это уравнение Западу, который так и не сумел справиться с Россией, придется гораздо тяжелее.

Западный мир не в состоянии предоставить даже базовые логистические услуги, не говоря уже об оружии и арсенале. Собственно говоря, киевская администрация, которая с приближением зимы начинает паниковать еще больше, накануне едва ли не умоляла США и Европу: "Пришлите нам одеяла и генераторы, иначе мы замерзнем насмерть".

Эта картина наглядно раскрывает как морально-политическое разложение Запада, который бросил Украину в огонь и наблюдает за происходящим со стороны, так и военный крах США и ЕС, у которых нет ни боеприпасов, ни совести.

Вот каков Запад! Украину втянули в вооруженный конфликт, зная, что она не сможет победить. Потому что хотели хаоса, а не победы. И им это удалось. Страну превратили в землю смерти и насилия в угоду своим низменные интересам.