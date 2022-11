Дальше по коридору: движение в черноморской зоне безопасности приостановлено

Возобновить его могут только после прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе

Движение по зерновому коридору безопасности приостановлено после теракта в Севастополе, который совершила Украина, заявили 31 октября в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин позже подтвердил это решение. Эксперты отмечают, что так называемая зерновая сделка не принесла России ни экономических, ни политических дивидендов и ее было бы логично расторгнуть. Также в этот день были прекращены все мероприятия по призыву граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. На фронте ВС РФ отбили атаки противника на основных стратегических направлениях и нанесли массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Движение по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено «до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе», говорится в заявлении Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.

— В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации, — отметили в российском МО.

Там добавили, что в складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении «до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях». Позже эту позицию подтвердил и глава государства. На пресс-конференции в Сочи по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана Владимир Путин подчеркнул: Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов в черном море создаваться не будет.

— Если Украина долбанет по судам с зерном, то виноваты будем мы как гаранты безопасности гражданских судов, — объяснил президент РФ.

Позицию российской стороны довели до генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН. Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»)» — и ее реализация осуществлялись при посредничестве генсекретаря.

Отмечается, что РФ рассчитывает на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных к вывозу сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России.

В этот же день Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. На них также обсуждались вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

По мнению экс-замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, это соглашение наносит РФ политический ущерб и экономически ничего не дает.

— Мы пошли на это, наверное, в ответ на просьбу генерального секретаря ООН и Турции, — считает он. — Это была добрая воля с нашей стороны. Мы не рассчитывали получить какие-либо дивиденды. Но мы так же не рассчитывали, что за этой сделкой кроются серьезные проблемы, которые подготавливали западные страны и Украина. В частности, диверсию против российского флота. Тот факт, что морские дроны проходили по морским коридорам для перевозки зерна, говорит о том, что эта операция была спланирована заранее. Скорее всего, это делали западные спецслужбы.

Решение приостановить реализацию соглашения — вполне логично, отметил дипломат.

— Мы должны дождаться объяснений: как эти диверсии были произведены через коридоры, выделенные для морских перевозок, — продолжил он. — Я считаю, нам нечего делать в этой сделке. Экономические дивиденды от нее получает Украина. Политически нам это тоже не выгодно — мы таким образом признали проблему вывоза украинского зерна. А в результате обязательства, которые брали на себя и генеральный секретарь ООН, и Турция — они ничего не выполнили. Пора от этой сделки отказаться. Мы, кроме террористических дронов, запущенных по Севастополю, от нее ничего не получили.

Министерство обороны России объявило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан из запаса, завершенными. Всему задействованному личному составу военных комиссариатов предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Подготовка и вручение повесток прекращаются, сообщили в военном ведомстве.

По поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштаб Вооруженных сил РФ направил командующим военных округов и Северного флота указания доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

— Дальнейшая работа военкоматов по добору в ряды вооруженных сил будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной контрактной службы, — подчеркнули в Минобороны РФ.

Вечером 31 октября о завершении мобилизации заявил и Владимир Путин.

— 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена, — подчеркнул президент РФ на пресс-конференции в Сочи.

Он заметил, что намерен уточнить необходимость специального указа.

— Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена, — заверил глава государства.

Вооруженные силы России 31 октября продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

— Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Достаточно нанести еще один или два массированных удара по энергосистеме Украины, чтобы она приобрела очаговый характер, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Уже первая волна ударов 10 октября показала, что энергосистема уязвима, — рассказал он «Известиям». — Украина заявила, что вышли из строя 40% энергетического комплекса страны, но на самом деле, думаю, около 15%. Причем они сумели эти потери компенсировать резервными, недозагруженными мощностями, а где-то ввести веерные отключения.

Удар 31 октября уничтожил большое количество перетоковых станций на Украине, что разрывает единую энергосистемы страны, отметил эксперт.

— Тут появляется новая проблема — АЭС могут вырабатывать электричество, но доставить ее до потребителя энергосети не могут, — считает он. — По этой причине приходится снижать мощность АЭС, которые потом быстро не нарастишь. Это говорит о том, что Украина оказалась на гране коллапса, который может обрушить всю цивилизацию на территории вокруг Днепра. Для этого остаточно одного мощного удара.

В этот день были отбиты атаки противника на основных стратегических направлениях. Так, на купянском подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВФУ и двум формированиям иностранных наемников. Уничтожено более 110 военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.

На красно-лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия тремя ротными тактическими группами. Все были атаки отражены. Уничтожено более 170 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. За сутки уничтожено более 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, рассказали в военном ведомстве.

На николаево-криворожском пресечены четыре попытки прорыва ВФУ ротными тактическими группами. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 70 военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили восемь пунктов управления ВФУ, четыре склада боеприпасов, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 136 районов сосредоточения войск. Войска ПВО за сутки сбили 13 БПЛА, четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Президент России 31 октября присвоил почетное звание «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде. В указе главы государства говорится, что соединение получило его за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Колонна снабжения старшего сержанта Кирилла Максименко была атакована диверсантами. Он уничтожил трех боевиков. Спустя несколько дней ВФУ атаковали подразделение. Максименко лично ликвидировал более пяти националистов, после чего они отступили, рассказали в военном ведомстве.

