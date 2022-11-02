dikGAZETE: без Турции и России зерно в бедные страны поставляться не будет

Запад с помощью Украины спровоцировал Россию выйти из зерновой сделки, пишет dikGAZETE. Этим "терактом" он хотел заставить Москву молчать о потребностях бедных стран. Тогда Европа и дальше будет заполнять зерном только свои ангары. Но этот план провалится, если Россия заключит новое соглашение с Турцией.

Украина, нагнетавшая напряженность в Черном море при поддержке западных стран и перебрасывавшая натовские вооружения к границам России, стала выпрашивать у США и ЕС дополнительную поддержку после того, как Путин отдал приказ о проведении военной специальной операции.

Планы Запада шли гладко: Россию стремились ослабить, а мир — заставить забыть о ранее данных "гарантиях безопасности". Напомним о гарантиях безопасности, о подписании которых Россия просила США. Это были конструктивные предложения, такие как возвращение НАТО к прежним границам и обеспечение контроля над вооружениями. На самом деле, в то время как во всем мире предложения России рассматривались как созидательный ход, они выходили за рамки планов Запада.

Полезно также напомнить, как Запад, питающийся кровью словно вампир, наживается на войнах и конфликтах. Если бы западные страны, создатели военной отрасли промышленности, приняли требования России, то в последующие годы действовали бы за пределами привычных методов. Западные государства, которые не могут кормиться войнами, очевидно, не приносят никакой пользы мировому сообществу.

США и Великобритания, представляющие одну из наибольших угроз для мира, зажгли фитиль конфликта, нажав на кнопку "поощрения" киевского режима, чтобы заставить мир забыть о гарантиях безопасности, предложенных Россией. Киевский режим не сумел сохранить сознание суверенного государства и стал готовиться к наступлению непосредственно на донбасском фронте, стягивая вооружения. Мы знаем, что Владимир Путин принял решение о начале спецоперации, потому что российская военная разведка видела эту деятельность.

В результате гарантии безопасности, предложенные Россией, были забыты. Ведь Запад привык питаться кровью. А мир был слишком далеким понятием в их сознании.

США, Великобритания и подконтрольные им европейские страны, обучающие армию киевского режима и его фашистские формирования, продолжают незаконно накачивать Украину оружием. Те же западные страны, обучая киевский режим тактике терактов, могут сделать мишенью жизненно важные объекты России. В частности, целью террористических атак киевского режима становится Крымский мост и атомные электростанции. В качестве последнего примера фашистские "курсанты" Запада совершили теракт в отношении кораблей российского флота, обеспечивавших безопасность судов, перевозивших продовольствие в соответствии с соглашением о зерновом коридоре.

Также следует отметить поддержку, оказываемую британцами военнослужащим киевского режима. Здесь преследуется такая цель — подорвать растущий авторитет России в мире, обеспечив ее выход из упомянутого соглашения. Ведь зерно из Украины не сможет попасть в бедные страны!

В то время как Европа благодаря зерновому соглашению заполняла ангары в соответствии со своими потребностями, необходимо было "заткнуть" критику России относительно того, что украинское зерно не поставляется в бедные страны. В соответствии с этими планами и был атакован российский флот, спровоцировавший выход России из сделки.

Что должно быть дальше?

С киевским режимом или без него Организация Объединенных Наций, Турция и Россия должны договориться о транспортировке зерна, ожидающего в портах, в бедные страны. Возражения Украины или попытки Запада препятствовать этому фактически прольют свет на то, как планировалась провокация в Черном море и на что она была нацелена. По этой причине России в рамках своей государственной культуры вместо поспешного выхода из соглашения следует приложить усилия к тому, чтобы это зерно поступало в бедные страны.

Более того, если достичь консенсуса по украинскому зерну не удастся, необходимо стремиться к тому, чтобы российское зерно поставлялось в бедные страны при сотрудничестве с Турцией. Москве следует как можно скорее начать переговоры с Анкарой и разработать программу для заключения нового альтернативного зернового соглашения. Потому что без Турции зерно не выйдет из региона.

Безотлагательная поставка российского или украинского зерна в бедные страны выявит конструктивную роль как Турции, так и России.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)