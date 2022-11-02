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ТАСС

В МИД Украины заявили о согласии 12 стран поставить стране энергооборудование

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Флаги Украины и ЕС на здании МИД Украины
Флаги Украины и ЕС на здании МИД Украины.
Источник изображения: © flickr.com, Slava Murava Kiss

В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования, отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Правительства и компании 12 стран согласились поставить на Украину энергетическое оборудование, в том числе генераторы и тепловые пушки. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования", - цитирует его пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, первые партии такой помощи уже пришли на Украину, остальные Киев рассчитывает получить в ближайшее время. Уточняется, что среди оборудования генераторы разных типов и тепловые пушки.

Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. В четверг замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о необходимости ужесточить отключения электричества. Он объяснил, что был поврежден крупный энергетический объект, в результате чего возник большой дефицит электроэнергии в центральном регионе. В понедельник сразу в нескольких регионах было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы. В этой связи снова введены аварийные отключения электроэнергии по всей стране. 

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Италия
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Македония
Польша
Словакия
Словения
Украина
Финляндия
Франция
Южная Корея
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