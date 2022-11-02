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ТАСС

Путин предложил подождать, пока созреет добрая воля Киева для продолжения переговоров

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

Президент РФ также считает, что не всегда нужно заранее обозначать переговорную позицию

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил подождать, пока созреет добрая воля Киева для продолжения переговоров.

"Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - подчеркнул глава российского государства в беседе с журналистами.

Путин обратил внимание, что для достижения договоренностей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться". "Вот мы с ними в Стамбуле договорились - они взяли, потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить", - заявил президент.

Заранее обозначать свою позицию для переговоров - не всегда целесообразно для достижения нужных целей, заявил он. Так он ответил на вопрос, что Москва могла бы предложить Киеву на переговорах.

"Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. И заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию - не всегда целесообразно для того, чтобы добиться своих национальных целей", - заметил российский лидер. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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