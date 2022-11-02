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ТАСС

Зеленский обсудил с Шольцем поставки Киеву систем ПВО и зерновую сделку

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Президент Украины отметил, что над страной необходимо построить воздушный щит

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в понедельник по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предоставление Киеву систем противовоздушной обороны и зерновое соглашение.

"Провел важный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, - написал Зеленский в Twitter. - Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отметили важность продолжения зерновой инициативы".

Украинский президент поблагодарил за одну предоставленную Берлином систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Перед разговором с Шольцем Зеленский также обсудил по телефону зерновое соглашение с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". 

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