Войти
ТАСС

Зеленский хочет, чтобы Чехия участвовала в подготовке украинских военных

133
0
0
Новые чешские 5,56-мм автоматические винтовки CZ BREN 2 на оснащении сил специальных операций вооруженных сил Чехии (на переднем плане вариант с длиной ствола 357 мм, на заднем плане вариант карабина с длиной ствола 280 мм)
Новые чешские 5,56-мм автоматические винтовки CZ BREN 2 на оснащении сил специальных операций вооруженных сил Чехии (на переднем плане вариант с длиной ствола 357 мм, на заднем плане вариант карабина с длиной ствола 280 мм).
Источник изображения: министерство обороны Чехии

Украинский президент считает, что это выгодно не только Киеву, но и Праге

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудили в Киеве привлечение Праги к подготовке украинских вооруженных сил, а также строительству и ремонту военной техники.

"Обсудили привлечение Чехии к подготовке наших военных и проекты по строительству и ремонту военной техники", - сообщил Зеленский в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи.

Украинский президент считает, что это выгодно не только Киеву, но и Праге. По его словам, это предоставит Чехии новые рабочие места и технологические возможности.

Зеленский также заявил, что на встрече обсуждалось сотрудничество в военной сфере, которое, по его мнению, будет наращиваться. "Отдельно остановились на усилении противовоздушной и противоракетной защиты и защиты от дронов", - добавил он.

Зеленский и Фиала подписали декларацию о евроатлантической перспективе Украины, которая подтверждает " приверженность политике "открытых дверей" НАТО". Президент Украины указал, что это первый документ, который подписывает Киев с целью ускорения евроатлантической интеграции. По его словам, декларация предполагает усиление сотрудничества с Чехией в целях обеспечения стандартов НАТО на Украине. В документе отмечено намерение Чехии продолжить оказание военной и технической помощи Киеву. Зеленский рассчитывает подписать аналогичные декларации и с другими странами - членами НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Похожие новости
16.05.2016
Мемхес: Европа не будет умирать за Гданьск (Rzeczpospolita, Польша)
14.04.2016
Укроборонпром ответил на обвинения Чехии по МиГ
25.03.2016
Контракт с Украиной подталкивает министра обороны Хорватии к самоубийству
10.08.2015
В США республиканцы в ходе дебатов затронули вопрос о поставках оружия Украине
24.04.2015
Сергей Кириенко: конкурировать с нами по-честному не очень получается
09.04.2015
В течение трех лет украинский ОПК может перейти на стандарты НАТО
18.09.2014
Из продавцов в покупатели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 02:32
  • 36733
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи