Зеленский хочет, чтобы Чехия участвовала в подготовке украинских военных

Новые чешские 5,56-мм автоматические винтовки CZ BREN 2 на оснащении сил специальных операций вооруженных сил Чехии (на переднем плане вариант с длиной ствола 357 мм, на заднем плане вариант карабина с длиной ствола 280 мм).

Украинский президент считает, что это выгодно не только Киеву, но и Праге

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудили в Киеве привлечение Праги к подготовке украинских вооруженных сил, а также строительству и ремонту военной техники.

"Обсудили привлечение Чехии к подготовке наших военных и проекты по строительству и ремонту военной техники", - сообщил Зеленский в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи.

Украинский президент считает, что это выгодно не только Киеву, но и Праге. По его словам, это предоставит Чехии новые рабочие места и технологические возможности.

Зеленский также заявил, что на встрече обсуждалось сотрудничество в военной сфере, которое, по его мнению, будет наращиваться. "Отдельно остановились на усилении противовоздушной и противоракетной защиты и защиты от дронов", - добавил он.

Зеленский и Фиала подписали декларацию о евроатлантической перспективе Украины, которая подтверждает " приверженность политике "открытых дверей" НАТО". Президент Украины указал, что это первый документ, который подписывает Киев с целью ускорения евроатлантической интеграции. По его словам, декларация предполагает усиление сотрудничества с Чехией в целях обеспечения стандартов НАТО на Украине. В документе отмечено намерение Чехии продолжить оказание военной и технической помощи Киеву. Зеленский рассчитывает подписать аналогичные декларации и с другими странами - членами НАТО.